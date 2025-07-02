Gençler Türkiye Kürek Kupası’nda yarışacak sporcular, Meriç Nehri’nde antrenmanlarını sürdürüyor

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Antrenörü Doruk Girişmen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyon öncesi antrenmanların yoğunlaştığını söyledi.

Pek çok kulübün Meriç Nehri'nde kampa girdiğini belirten Girişmen, "İyi bir yarış olacak. Günde 2 antrenmanla sporcular organizasyona hazırlanıyor. Parkur çok güzel. Kulüplerin birçoğu burada. Kalabalık oldukça keyifleniyoruz. Gelecek hafta yapılacak şampiyonaya tüm sporseverleri bekliyoruz." dedi.

Girişmen, kulüp olarak yarışlara iyi hazırlandıklarını ve madalyaları toplamak istediklerini ifade etti.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcusu Orhan Kaan Baran ise yarışlara günde çift antrenmanla hazırlandıklarını dile getirdi.

Madalya hedefiyle çalıştıklarını belirten Baran, "Kürek sporu, disiplin isteyen zorlu bir spor. İyi çalışarak gelecek haftaki yarışlarda kürsüye çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Poyraz Çelebi de zorlu antrenmanlarla yarışlara hazırlandıklarını belirtti.

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