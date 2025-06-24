Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor İlk kez düzenlenecek Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Muş'ta yapılacak

İlk kez düzenlenecek Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Muş'ta yapılacak

Yayınlanma Tarihi: 24.06.2025 09:41

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları programına dahil edilen "para tırmanış" branşında ilk kez Türkiye Şampiyonası'nın düzenleneceğini duyurdu.

İlk kez düzenlenecek Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Muş’ta yapılacak

Federasyondan yapılan açıklamada, Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nın 10-13 Temmuz tarihlerinde Muş'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Mevcut sporcu havuzunun tespiti ve paralimpik oyunları yol haritasının belirlenmesi adına ilk kez düzenlenecek şampiyonanın büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Muş Türkiye Dağcılık Federasyonu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dikkat kene çıkabilir!

Dikkat kene çıkabilir!

Peygamberlerin ortak sünneti: Hicret

Peygamberlerin ortak sünneti: Hicret

İsmet Özel’in Surat Asmak Hakkımız kitabından altı çizili cümleler

İsmet Özel'in Surat Asmak Hakkımız kitabından altı çizili cümleler

Dengeyi tutturamayan hocalar!

Dengeyi tutturamayan hocalar!

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Küresel ısınma kene, yılan ve akrep gibi canlıların yayılımını artırıyor

Küresel ısınma kene, yılan ve akrep gibi canlıların yayılımını artırıyor

İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?

>