İlk kez düzenlenecek Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Muş'ta yapılacak
Yayınlanma Tarihi: 24.06.2025 09:41
Türkiye Dağcılık Federasyonu, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları programına dahil edilen "para tırmanış" branşında ilk kez Türkiye Şampiyonası'nın düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nın 10-13 Temmuz tarihlerinde Muş'ta gerçekleştirileceği belirtildi.
Mevcut sporcu havuzunun tespiti ve paralimpik oyunları yol haritasının belirlenmesi adına ilk kez düzenlenecek şampiyonanın büyük önem taşıdığı ifade edildi.
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