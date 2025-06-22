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Anasayfa Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi İtalya oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi İtalya oldu

Yayınlanma Tarihi: 22.06.2025 10:26

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi İtalya oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi İtalya oldu

B Grubu'ndaki son maçında Litvanya'yı 65-51 yenen İtalya, 3'te 3 yaparak ilk sırayı elde etti.

Bu sonucun ardından A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Türkiye, çeyrek finalde B Grubu lideri İtalya ile eşleşti.

Türkiye ile İtalya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 24 Haziran Salı günü Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya Yunanistan Pire Türkiye İtalya

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