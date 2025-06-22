A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi İtalya oldu
Yayınlanma Tarihi: 22.06.2025 10:26
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi İtalya oldu.
B Grubu'ndaki son maçında Litvanya'yı 65-51 yenen İtalya, 3'te 3 yaparak ilk sırayı elde etti.
Bu sonucun ardından A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Türkiye, çeyrek finalde B Grubu lideri İtalya ile eşleşti.
Türkiye ile İtalya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 24 Haziran Salı günü Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.
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