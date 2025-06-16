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Milliler, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 11 madalyayla tamamladı

Yayınlanma Tarihi: 16.06.2025 10:40
Milliler, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nı 11 madalyayla tamamladı

Türkiye, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 11 madalya elde etti.

Milliler, başkent Üsküp'te bir hafta süren organizasyonu 1 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalyayla tamamladı.

Organizasyonda 117 puanla zirvede yer alan 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonada madalya kazanan milli güreşçiler şöyle:

- Kadınlar

Altın: Eylem Engin (73 kilo)

Gümüş: Fatma Yılmaz (53 kilo), Özdenur Özmez (61 kilo)

Bronz: Kıymet Rümeysa Tezcan (65 kilo), Zeynep Sucu (69 kilo)

- Grekoromen

Bronz: İsmail Bereket (80 kilo), Ahmet Enes Uzun (92 kilo)

- Serbest stil

Bronz: Sadık Efe Ateşoğulları (48 kilo), İsmail Mertkollu (65 kilo), Zekeriya Doğan (110 kilo), Ömer Gül (71 kilo)

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