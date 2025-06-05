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Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Madalya Sevinci: Bursa'ya Dönüş Coşkusu

Yayınlanma Tarihi: 05.06.2025 10:52

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceye giren Bursalı 6 sporcu, takım arkadaşları ve yakınları tarafından karşılandı.

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Madalya Sevinci: Bursa’ya Dönüş Coşkusu

Cluj kentinde 1-8 Haziran arasında yapılan 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türkiye'den katılıp, 15 yaş altı kategorisinde yarışan sporculardan Berat Demir 45 kilo sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonu, Said Süleyman 55 kilo sol kolda Avrupa şampiyonu, Akif Çağlayan 60 kilo sağ kolda Avrupa ikincisi, sol kolda ise Avrupa üçüncüsü oldu.

18 yaş altı sınıfında yarışan sporculardan, Raşid Mavigil 60 kilo sol kolda Avrupa şampiyonluğu, sağ kolda Avrupa üçüncülüğü, Yiğit Hamza Karaduman ise 75 kilo sol kolda Avrupa ikinciliği elde etti.

23 yaş altı kategorisinde ise Yusuf Demir 60 kilo sol kolda Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Şampiyonada dereceye girdikten sonra Bursa'ya dönen 6 sporcu, takım arkadaşları ve yakınları tarafından karşılandı.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meşale yakan yakınları, sporculara gül verdi.

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