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Anasayfa Spor Okçuluk Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başlıyor

Okçuluk Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başlıyor

Yayınlanma Tarihi: 03.06.2025 11:04

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, yarın Antalya'da başlayacak.

Okçuluk Dünya Kupası’nın Antalya ayağı başlıyor

Organizasyon, klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak.

Türkiye'yi, 4-8 Haziran tarihlerindeki kupada, klasik yayda 8, makaralı yayda 7 isim temsil edecek.

Milli okçular, 6-11 Mayıs tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

Antalya'daki organizasyonda madalya mücadelesi verecek 15 milli sporcu şöyle:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış

Kadınlar klasik yay: Fatma Maraşlı, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Öznur Cüre Girdi, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva

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Antalya Çin Mete Gazoz Şanghay Berkay Akkoyun Berkim Tümer Fatma Maraşlı Abdullah Yıldırmış Gizem Özkan Canse Duru Tarakçı Emircan Haney Batuhan Akçaoğlu Yağız Sezgin

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