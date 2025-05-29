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Ampute futbolda Şampiyonlar Ligi mücadelesi

Yayınlanma Tarihi: 29.05.2025 11:25

Türkiye'yi organizasyonda Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü temsil edecek.

Ampute futbolda Şampiyonlar Ligi mücadelesi

Türkiye'yi Alves Kablo Kulübünün temsil edeceği 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar, yarın Ankara'da başlayacak.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından 6'ncısı düzenlenecek 2025 Şampiyonlar Ligi'nde 8 takım mücadele edecek.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, A Grubu'nda AFC Tiflis (Gürcistan), 1. FSV Mainz 05 (Almanya) ve Real Betis (İspanya) ile karşılaşacak.

B Grubu'nda ise son şampiyon Wisla Krakow'un (Polonya) yanı sıra Shamrock Rovers (İrlanda), FC Annecy (Fransa) ve Sporting Ampute Futbol (İtalya) bulunuyor.

Ligde 3'üncülük ve final karşılaşması, 1 Haziran Pazar günü Aktepe Stadı'nda yapılacak.

Kupadaki diğer müsabakalarda takımlar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Eryaman'daki Spor Köyü sahalarında karşı karşıya gelecek.

Daha önce 5 kez düzenlenen turnuvanın 4'ünde Türk kulüpleri şampiyon oldu. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı.

Geçen yıl ise Polonya temsilcisi Wisla Krakow, kupayı müzesine götürdü.

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