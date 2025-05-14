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Anasayfa Spor 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası, Kosta Rika'da düzenlenecek

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası, Kosta Rika'da düzenlenecek

Yayınlanma Tarihi: 14.05.2025 10:13

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası, 31 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Kosta Rika'da gerçekleştirilecek.

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası, Kosta Rika’da düzenlenecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Liberya şehrinde yapılacak şampiyonada 24 takım mücadele edecek.

Dünya Ampute Futbol Federasyonunun organize ettiği Dünya Kupası, son olarak 2022 yılında İstanbul'da düzenlenmişti. Finalde Angola'yı 4-1 mağlup eden Türkiye, ilk kez dünya şampiyonu olmuştu.

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