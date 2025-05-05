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Anasayfa Spor Milli okçular, Dünya Kupası'nın Şanghay ayağında mücadele edecek

Milli okçular, Dünya Kupası'nın Şanghay ayağında mücadele edecek

Yayınlanma Tarihi: 05.05.2025 11:14

Makaralı yay milli takımına seçilen para okçu Öznur Cüre Girdi, engelli olmayan sporcularla yarışarak Türk okçuluk tarihine geçecek.

Milli okçular, Dünya Kupası’nın Şanghay ayağında mücadele edecek

Türkiye'den 15 sporcunun katılacağı Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı, yarın Çin'de başlayacak.

Şanghay kentinin 6-11 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda Türkiye'yi, klasik yayda 8, makaralı yayda 7 isim temsil edecek.

Makaralı yay milli takımına dahil edilen Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, engelli olmayan sporcularla yarışarak Türk okçuluk tarihine geçecek.

Okçuluk Dünya Kupası Şanghay ayağına katılacak milli okçular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış

Kadınlar klasik yay: Fatma Maraşlı, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Öznur Cüre Girdi, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva

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Şanghay Çin Mete Gazoz Berkay Akkoyun Berkim Tümer Abdullah Yıldırmış Fatma Maraşlı

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