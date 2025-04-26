Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etabı’n şampiyonu Tolgahan Kiraz oldu

Gölbaşı'nda Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Erkekler 1. Etabı, bugün oynanan Tolgahan Kiraz ile Muhammet Çavuşoğlu'nun final müsabakasıyla sona erdi.

Final karşılaşmasında rakibini 40-20 skorla yenen Tolgahan Kiraz, etap şampiyonu oldu. 177 sporcunun yarıştığı bu etapta Serdal Baş ve Gökhan Salman üçüncülüğü paylaşarak kürsüde yer aldı.

Şampiyonaya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, "Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 3 etabımız daha var.

Şampiyonada 2. etap büyük bir ihtimal ağustos ayında Çanakkale'de oynanacak. Sonrasında ekim ve aralık ayında 3. ve 4. etaplar yine Ankara'da Gölbaşı tesislerimizde oynanacak ve bu dört etap sonunda hem 4 kişilik milli takım belli olacak hem de Türkiye 3 Bant Bilardo 2025 Şampiyonu belli olacak." ifadelerini kullandı.

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