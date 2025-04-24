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Anasayfa Spor Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a veda etti

Yayınlanma Tarihi: 24.04.2025 10:29

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İsviçreli Belinda Bencic'e yenilerek Madrid Açık Tenis Turnuvası'na veda etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık’a veda etti

Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 120 numarası ABD'li Varvara Lepchenko'yu 2-0 yenerek ana tabloya yükselmişti.

Madrid Açık Turnuvası'nda ana tabloya giren ilk Türk tenisçi olmayı başaran 22 yaşındaki milli sporcu, İsviçreli Belinda Bencic'e ilk seti 6-0, ikinci seti de 6-2 kaybederek organizasyona veda etti.

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