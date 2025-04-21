NBA’de ilk play-off maçına çıkan Alperen Şengün’ün 26 sayısı Rockets’ın galibiyetine yetmedi

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci sırada bitiren Rockets, play-off ilk tur serisi birinci maçında konferans 7'ncisi Warriors'ı ağırladı.

Rockets'ta yaklaşık 36 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 26 sayı, 9 ribaunt, 1 asist ve 3 top çalmayla takımını sırtlasa da mağlubiyeti engelleyemedi. Dillon Brooks ve Jabari Smith Jr ise 11'er sayı kaydetti.

Seride 1-0 öne geçen Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 6 ribaunt ve Jimmy Butler 25 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

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