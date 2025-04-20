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Anasayfa Spor Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası

Yayınlanma Tarihi: 20.04.2025 10:37

Türkiye, şampiyonada tarihin ilk 2 madalyasını kazandı.

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.

Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun yedinci gününde takımlar ve bireysel final atışları gerçekleştirildi.

Final atışları sonucunda Türkiye, gençler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya birden kazandı.

Erkekler takımlar kategorisinde Almanya altın madalyanın sahibi olurken, Türkiye gümüş madalya kazandı. Malta ile Danimarka ise bronz madalya ile günü tamamladı.

Bireysel erkekler kategorisinde ise birinciliği Danimarkalı sporcu Tobias Kastfelt Bryde, ikinciliği Çek sporcu David Mojka ve üçüncülüğü Türk sporcu Tuna Böncü elde etti.

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Samsun David Mojka Tobias Kastfelt Bryde Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Tuna Böncü Bowling Akademi Salonu

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