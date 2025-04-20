Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.

Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun yedinci gününde takımlar ve bireysel final atışları gerçekleştirildi.

Final atışları sonucunda Türkiye, gençler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya birden kazandı.

Erkekler takımlar kategorisinde Almanya altın madalyanın sahibi olurken, Türkiye gümüş madalya kazandı. Malta ile Danimarka ise bronz madalya ile günü tamamladı.

Bireysel erkekler kategorisinde ise birinciliği Danimarkalı sporcu Tobias Kastfelt Bryde, ikinciliği Çek sporcu David Mojka ve üçüncülüğü Türk sporcu Tuna Böncü elde etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.