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Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası, Estonya'da başlıyor

Yayınlanma Tarihi: 15.04.2025 13:09

Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası, 16-17 Nisan tarihlerinde Estonya'da düzenlenecek.

Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası, Estonya’da başlıyor

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, Avrupa Tekvando Birliği tarafından başkent Tallinn'de gerçekleştirilecek.

Tekvando poomsaede milli takımı, 39 kategoride 31'i erkek toplam 56 sporcu temsil edecek.

Türkiye'nin uluslararası bir şampiyonaya ilk defa katılım göstereceği para poomsae branşında ise 4'er kadın ve erkek milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

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Estonya Türkiye Tekvando Federasyonu Avrupa Tekvando Birliği Tallinn Türkiye

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