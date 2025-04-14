Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Milli halterci Cansu Bektaş'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu sevinci

Milli halterci Cansu Bektaş'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu sevinci

Yayınlanma Tarihi: 14.04.2025 15:19

Bu şampiyonluk, bugüne kadar kazandıklarım arasında en zoru ama belki de en güzeli oldu. Sakatlıktan yeni çıkmıştım. Takıma girip giremeyeceğim bile belli değildi.

Milli halterci Cansu Bektaş’ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu sevinci

Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda şampiyon olan Cansu Bektaş, yeni hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu söyledi.

Başkent Kişinev'de devam eden şampiyonada koparmada 76 kilo, silkmede 90 kilo kaldırarak 2 gümüş madalya alan Cansu, toplam 166 kiloyla art arda 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyona ve hedefleriyle ilgili açıklamada bulunan milli halterci, sakatlıktan yeni çıktığı için organizasyonun kendisi için zor geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Psikolojik olarak çok yıpratıcı bir dönemdi. Antrenmanlara ara vermek zorunda kaldım. Yarışmalardan uzak kalmak bir sporcu için en zor şeylerden biri. Ama hep inandım, hem kendime hem de ekibime güvendim. Bu inançla çalıştım, toparlandım ve yeniden podyuma çıkabildim. Bu şampiyonluk, bugüne kadar kazandıklarım arasında en zoru ama belki de en güzeli oldu. Sakatlıktan yeni çıkmıştım. Takıma girip giremeyeceğim bile belli değildi. Son anda kadroya dahil oldum ve yarışabildim. O yüzden bu madalya benim için bambaşka."

Peş peşe üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmanın sevincini yaşadığını aktaran Cansu, "İnanılmaz bir mutluluk. Üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmak tarif edilemez bir gurur. Her bir madalyanın ayrı bir hikayesi var ama bu yılki biraz daha özel çünkü çok büyük bir mücadele verdim. Ay-yıldızlı bayrağımızı tekrar zirvede dalgalandırmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

- "En büyük hayalim olimpiyat kürsüsünde yer almak"

Avrupa'dan sonra dünya şampiyonasında da zirveye çıkmak istediğini anlatan milli halterci, "Önümüzdeki hedefim Dünya Halter Şampiyonası. Daha önce büyüklerde dünya üçüncüsü olmuştum, şimdi hedefim orada altın madalya kazanmak. Ardından yeni sıkletim 48 kiloda ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. En büyük hayalim olimpiyat kürsüsünde yer almak." şeklinde görüş belirtti.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Cansu, "Bu süreçte yanımda olan aileme, antrenörlerime, bakanlığımıza, federasyona ve tüm destekçilerime yürekten teşekkür ediyorum. İnanan, sabreden ve vazgeçmeyen herkesin başarabileceğini bir kez daha gösterdiğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Moldova Kişinev Cansu Bektaş Avrupa Halter Şampiyonası Dünya Halter Şampiyonası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İslam Tıp Tarihi Dersleri 6. Bölüm: İbn Sina’nın Tıbbi Buluşları

İslam Tıp Tarihi Dersleri 6. Bölüm: İbn Sina'nın Tıbbi Buluşları

Kırgızistan’ın incisi: Issık Gölü

Kırgızistan'ın incisi: Issık Gölü

Ahiretin varlığına delil 15 Ayet

Ahiretin varlığına delil 15 Ayet

Sinemaseverlerin okuması gereken 3 kitap

Sinemaseverlerin okuması gereken 3 kitap

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze’deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan Filistin Çocuk Günü

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"

Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

İsrail karşısında kainatın dili

İsrail karşısında kainatın dili

>