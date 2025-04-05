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Anasayfa Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya maçının biletleri ücretsiz olacak

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya maçının biletleri ücretsiz olacak

Yayınlanma Tarihi: Nisan 05, 2025 10:32

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü haftasında 8 Nisan Salı günü Slovenya ile oynayacağı müsabakayı taraftarların ücretsiz olarak izleyebileceği duyuruldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Slovenya maçının biletleri ücretsiz olacak

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü haftasında 8 Nisan Salı günü Slovenya ile oynayacağı müsabakayı taraftarların ücretsiz olarak izleyebileceği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak, saat 19.00'da başlayacak ve Passolig kart zorunluluğu bulunmayacak maçı izlemek isteyen futbolseverler, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

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A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye Futbol Federasyonu

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