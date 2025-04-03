Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, 10-13 Nisan’da Antalya’da

Kemer ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi ile çeşitli kurum ve sponsorların desteğiyle düzenlenecek.

"Bisikletin Kalbi Kemer'de Atıyor" sloganıyla yapılacak organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya'dan 140 sporcu katılacak.

Toros Dağları'nın eşsiz doğasında pedal basacak sporcular, 4 etaptaki yarışlarda 200 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Organizasyon, 10 Nisan'da Kemer şehir merkezinde start alacak. Sporcular 20 kilometrelik sıralama etabında Olbia Parkı'ndan başlayarak Kemer sahili boyunca pedal çevirecek.

İkinci ve üçüncü gün 60 kilometrelik etaplarda yarışacak sporcular, son günde ise Ovacık Yaylası'ndan start alıp Kuzdere'de 60 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

Trans Taurus Etap Yarışları Koordinatörü Ömer Nizam, yaptığı açıklamada, Antalya'nın doğası ve coğrafi özellikleriyle bisiklet turizminde dünyada önde gelen merkezler arasında yer aldığını belirtti.

Kentin bisikletçiler için benzersiz rotalar sunduğunu ve Antalya'nın dağ bisikleti potansiyelini tüm dünyaya gösterebilmek için etkinliğin ilkini 2016'da yaptıklarını aktaran Nizam, şunları kaydetti:

"4 gün 4 ayrı etapta 200 kilometre Kemer bölgesindeki parkurlarda gerçekleştirilecek etkinlik, bölgenin bisiklet potansiyelini ön plana çıkarırken, ülkemizin tanıtımına da önemli katkı sunuyor. Bu bağlamda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destekleriyle kendi alanında uzman ve sosyal medya üzerinde etkili olan sporcuları bu yıl etkinliğimizde ağırlayarak bölgenin bilinirliğini arttırmayı hedefliyoruz."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.