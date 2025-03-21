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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2026 EHF Avrupa Kupası'ndaki rakipleri

Yayınlanma Tarihi: Mart 21, 2025 09:51

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Danimarka, Macaristan ve Çekya ile aynı grupta yer alacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın 2026 EHF Avrupa Kupası’ndaki rakipleri

2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na doğrudan katılan takımların mücadele edeceği 2026 EHF Avrupa Kupası'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, Danimarka, Macaristan ve Çekya ile aynı grupta mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelere katılacak takımların grupları Romanya'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na doğrudan katılan takımların mücadele edeceği 2026 EHF Avrupa Kupası'nda 2. grupta yer alan A Milli Kadın Hentbol Takımı, Danimarka, Macaristan ve Çekya ile karşılaşacak.

2026 EHF Avrupa Kupası'nda 8 takım, 2 grupta çift devreli lig usulü mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, "Dörtlü Final" oynamaya hak kazanacak. Grup maçları 15-16 Ekim 2025'te başlayacak ve 12 Nisan 2026'da sona erecek. Dörtlü Final ise Eylül 2026'da Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından belirlenecek bir merkezde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 3-20 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki maçlar ise Antalya'da oynanacak.

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