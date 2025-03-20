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Anasayfa Spor Tekerlekli Sandalye Tenisi A Milli Kadın Takımı, Litvanya’yı 2-1 yendi

Tekerlekli Sandalye Tenisi A Milli Kadın Takımı, Litvanya’yı 2-1 yendi

Yayınlanma Tarihi: Mart 20, 2025 09:59

Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Takımlar Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk gününde A Milli Kadın Takımı, Litvanya’yı 2-1 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Tenisi A Milli Kadın Takımı, Litvanya’yı 2-1 yendi

Manavgat'taki Alibey Club'ta 23 Mart'a kadar sürecek olan organizasyonun ilk gününde Tekerlekli Sandalye Tenisi A Milli Kadın Takımı, Litvanya ile karşılaştı.

Serinin ilk maçında Kotryna Zizmaraite, milli tenisçi Çiğdem Sayın'ı 3-6, 6-2, 6-3 yenerek Litvanya'yı 1-0 öne taşıdı. İkinci tekler mücadelesinde Zeliha Aksak, Agneska Tolocko'yı 6-2, 6-1 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin kazananını belirleyecek çiftler karşılaşmasında Zeliha Aksak-Ebru Sulak ikilisi Agneska Tolocko-Kotryna Zizmaraite çiftini 6-2, 6-1 yendi. Bu sonuçla Türkiye, Litvanya'yı 2-1 yendi.

Kaptanlığını Sinem Alptekin Oğuz, antrenörlüğünü Canan Pulat'ın yaptığı Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Takımı'nın kadrosunda Zeliha Aksak, Ebru Sulak, Çiğdem Sayın ve Elfida Algit yer alıyor.

Milli tenisçilerin grubunda Litvanya, İsviçre, Avusturya, İsveç bulunuyor.

Ay-yıldızlılar yarın saat 10.00'da başlayacak karşılaşmalarda Avusturya ile karşılaşacak. Grubunu birinci olarak tamamlayan ülke, Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Takımlar Kupası finallerine gitmeye hak kazanacak.

Manavgat'ta 23 Mart'a kadar sürecek organizasyonda 15 ülke ve 21 takımdan 60 sporcu korta çıkıyor.

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