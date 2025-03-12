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Anasayfa Spor Down Sendromlular Cimnastik Milli Takım seçmeleri yapılacak

Down Sendromlular Cimnastik Milli Takım seçmeleri yapılacak

Yayınlanma Tarihi: Mart 12, 2025 15:14

Down sendromlu sporcuların katılacağı artistik cimnastik (kadın ve erkeklerde) ve ritmik cimnastik (kadınlarda) milli takım seçmeleri gerçekleştirilecek.

Down Sendromlular Cimnastik Milli Takım seçmeleri yapılacak

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, seçmelere katılacak sporcuların antrenörleri, her alet için ayrı ayrı videolar hazırlayarak 14 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar Cimnastik Teknik Kurul Başkanlığına göndermeleri gerekiyor.

Seçmeler, ulusal yarışma kuralları çerçevesinde yapılacak olup, tüm branşlarda 17 yaş altı gençler ve 17 yaş ve üstü büyükler olmak üzere iki ayrı yaş kategorisi uygulanacak.

Gönderilen videolar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Cimnastik Teknik Kurulu tarafından değerlendirilerek belirli kriterlere sahip sporcular, milli takım seçme yarışmalarına davet edilecek.

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