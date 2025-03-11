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Avrupa şampiyonu Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan

Yayınlanma Tarihi: Mart 11, 2025 10:00

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, çok mutlu olduklarını söyledi.

Avrupa şampiyonu Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Hırvatistan'ın Osijek kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisi finalinde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenerek altın madalya aldı.

Olimpiyat madalyalı milli sporcuların elde ettiği bu sonuç aynı zamanda Türkiye'nin atıcılık tarihinde bu kategoride ulaştığı ilk Avrupa şampiyonluğu oldu.

Final müsabakasının ardından duygularını paylaşan milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan, dün de bireyselde altın madalya aldığını hatırlatarak, "Atıcılık branşında Yusuf ağabey ile karışık takımlarda Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutluyuz. Dün ilk kez Avrupa şampiyonu oldum. Avrupa şampiyonluğunu bugün karışık takım olarak tekrar ettik. Bu da tarihimizde bir ilkti." diye konuştu.

Yusuf Dikeç ise şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize ortağımla birlikte bir madalya daha kazandırdığımız için çok mutluyuz. Umarım olimpiyattan sonra ülkemizde atıcılık sporuna başlamak isteyenler için bir motive daha olmuştur. Yeni gençleri bekliyoruz. Ülkemizde atıcılık sporu diye bir şey var. Umarım Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na yine beraber gideriz ve yeni gençler bizleri geçer."

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