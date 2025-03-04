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Anasayfa Spor Kick boksta Türkiye Açık Wako Dünya Kupası, Antalya'da yapılacak

Kick boksta Türkiye Açık Wako Dünya Kupası, Antalya'da yapılacak

Yayınlanma Tarihi: Mart 04, 2025 13:42

Kick boksta Türkiye Açık Wako Dünya Kupası, 14-18 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Kick boksta Türkiye Açık Wako Dünya Kupası, Antalya’da yapılacak

Kick boksta Türkiye Açık Wako Dünya Kupası, 14-18 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs'ta başlayacak organizasyon Muratpaşa'daki Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Şampiyona, 14 farklı kategoride yapılacak.

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Antalya Kick boksta Türkiye Açık Wako Dünya Kupası

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