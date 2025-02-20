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Anasayfa Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya maçına hazır

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya maçına hazır

Yayınlanma Tarihi: Şubat 20, 2025 09:52

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında İtalya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya maçına hazır

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında İtalya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde İtalya maçı öncesindeki son antrenmanını yaptı.

İdmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak.

Bu arada karşılaşma için satışa çıkan biletlerin tamamı tükendi. Mücadele, kapalı gişe oynanacak.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu Basketbol Gelişim Merkezi Ergin Ataman Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu İtalya Türkiye

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