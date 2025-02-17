Milli atlet Oğuz Uyar'dan 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru
Yayınlanma Tarihi: Şubat 17, 2025 14:08 Güncelleme Tarihi: Şubat 17, 2025 15:47
ABD'de düzenlenen Uluslararası Stan Scott Yarışması'nda milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede kendisine ait olan büyükler salon Türkiye rekorunu yeniledi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teksas gerçekleştirilen yarışmalarda ay-yıldızlı sporcu Oğuz Uyar, 200 metrede 20.94'lük derecesi ile yine kendisine ait olan 20.95'lik eski rekorunu geliştirdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.