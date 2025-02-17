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Anasayfa Spor Milli atlet Oğuz Uyar'dan 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru

Milli atlet Oğuz Uyar'dan 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru

Yayınlanma Tarihi: Şubat 17, 2025 14:08 Güncelleme Tarihi: Şubat 17, 2025 15:47

ABD'de düzenlenen Uluslararası Stan Scott Yarışması'nda milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede kendisine ait olan büyükler salon Türkiye rekorunu yeniledi.

Milli atlet Oğuz Uyar’dan 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teksas gerçekleştirilen yarışmalarda ay-yıldızlı sporcu Oğuz Uyar, 200 metrede 20.94'lük derecesi ile yine kendisine ait olan 20.95'lik eski rekorunu geliştirdi.

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Türkiye Atletizm Federasyonu Uluslararası Stan Scott Yarışması

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