Milli atlet Oğuz Uyar’dan 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teksas gerçekleştirilen yarışmalarda ay-yıldızlı sporcu Oğuz Uyar, 200 metrede 20.94'lük derecesi ile yine kendisine ait olan 20.95'lik eski rekorunu geliştirdi.

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