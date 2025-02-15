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Anasayfa Spor Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 25 madalya kazandı

Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 25 madalya kazandı

Yayınlanma Tarihi: Şubat 15, 2025 10:10

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) yedinci gününde milli sporcular 6'sı altın olmak üzere 25 madalya kazandı.

Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda 25 madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvanın yedinci gününde genç erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Toplam 10 sıklette yapılan karşılaşmalarda Türk sporcular, 6 altın, 7 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı. 48 kiloda Altuğ Gesge, 55 kiloda Emre Talha Evin, 59 kiloda Ali Kerem Berktaş, 68 kiloda Buğra Çoşgungönül, 73 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ile +78 kiloda Yusuf Efe Mızrak altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvanın sekizinci gününde poomsae kategorisi müsabakaları yapılacak.


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Antalya Spor Salonu Türkiye Open 2025 Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Yusuf Efe Mızrak Ahmet Boğaçhan Ceylan Buğra Çoşgungönül Ali Kerem Berktaş Altuğ Gesge Türkiye Tekvando Federasyonu Antalya Emre Talha Evin

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