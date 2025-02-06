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Anasayfa Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçına hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçına hazır

Yayınlanma Tarihi: Şubat 06, 2025 09:39

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki beşinci maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçına hazır

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki beşinci maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde çalıştı.

Kocaeli'de yarın oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu Kocaeli Ekrem Memnun İzlanda Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu Türkiye Basketbol Federasyonu

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