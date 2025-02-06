A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçına hazır
Yayınlanma Tarihi: Şubat 06, 2025 09:39
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki beşinci maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki beşinci maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde çalıştı.
Kocaeli'de yarın oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
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