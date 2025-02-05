Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor İtalya'da gençler basketbol maçında siyahi bir oyuncuya ırkçı hakaret

İtalya'da gençler basketbol maçında siyahi bir oyuncuya ırkçı hakaret

Yayınlanma Tarihi: Şubat 05, 2025 09:46

İtalya'nın Rimini kentinde oynanan genç kızlar basketbol ligi müsabakası sırasında tribünde bulunan bir kadının, genç oyuncuya ırkçı hakarette bulunduğu belirtildi.

İtalya’da gençler basketbol maçında siyahi bir oyuncuya ırkçı hakaret

Ulusal basında çıkan haberlere göre, 19 yaş altı gençler basketbol liginde Happy Basket Rimini ile Nuovo Virtus Cesena takımları arasında oynanan müsabaka sırasında, rakip takım taraftarı olduğu belirtilen bir kadın, ev sahibi Rimini takımının 17 yaşındaki siyahi oyuncusuna ırkçı hakarette bulundu. Basına yansıyan görüntülerde, ırkçı söyleme maruz kalan oyuncunun, sinirlenerek tribüne yöneldiği ancak araya etraftakilerin girdiği görüldü.

Olayla ilgili haberlerde, hakarete maruz kalan basketbolcunun sahayı terk edip, tribüne çıkması nedeniyle oyundan diskalifiye edildiği belirtilirken, kulübü Happy Basket Rimini yönetiminin ise ırkçı söylemde bulunan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Konuk Nuovo Virtus Cesena kulübü de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ırkçı söylemde bulunan kişinin kulüp üyesi olmadığını belirterek, "Spor ortamımızda yeri olmayan ve olmaması gereken ırkçı ve ayrımcı davranışları kesin bir dille kınıyoruz. Olanlar için hiçbir mazeretimiz yok, ancak bunun bir 'kişisel inisiyatif' olduğunu tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, pek çok kullanıcının da tepkisini çekti.

İtalya'da daha önce kendisi de farklı vesilelerle ırkçılığa maruz kalan olimpiyat altın madalyalı milli voleybolcu Paola Egonu, 2 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında "Irkçılık halen var" demişti. Egonu, Şubat 2023'te de "İtalya ırkçı bir ülke ama herkes ırkçı ya da kötü değil. Ama bana 'ırkçılık var mı' diye sorarsanız buna yanıtım 'evet' olur." ifadelerini kullanmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
genç kızlar basketbol ligi 19 yaş altı gençler basketbol ligin Paola Egonu Nuovo Virtus Cesena Rimini İtalya Happy Basket Rimini

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık, Borçluluk Olabilir mi: Sözlükçülüğün Açmazları

Dindarlık, Borçluluk Olabilir mi: Sözlükçülüğün Açmazları

Necip Fazıl Kısakürek’in Yunus Emre eserinden alıntılar

Necip Fazıl Kısakürek'in "Yunus Emre" eserinden alıntılar

Tarihi değiştiren 15 salgın hastalık

Tarihi değiştiren 15 salgın hastalık

Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Yaşadığım Gibi

Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Yaşadığım Gibi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

>