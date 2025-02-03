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Anasayfa Spor Ediz Gürel'den önemli başarı

Ediz Gürel'den önemli başarı

Yayınlanma Tarihi: Şubat 03, 2025 10:24

Satranç takviminin prestijli organizasyonlarından 2025 Tata Steel Turnuvası'nda mücadele eden büyükusta (GM) Ediz Gürel, challengers kategorisinde 6. oldu.

Ediz Gürel’den önemli başarı

Satranç takviminin prestijli organizasyonlarından 2025 Tata Steel Turnuvası'nda mücadele eden büyükusta (GM) Ediz Gürel, challengers kategorisinde 6. oldu.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında 17 Ocak'tan bu yana devam eden turnuva sona erdi.

Challengers kategorisinde son turda GM Frederik Svane ile karşılaşan GM Ediz Gürel, turnuvayı beraberlikle tamamladı.

Turnuvaya istediği gibi başlangıç yapamayan genç büyükusta, sonrasında aldığı başarılı sonuçlarla 14 sporcu arasında organizasyonu 7,5 puanla 6. sırada bitirdi.

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Challengers Wijk aan Zee GM Frederik Svane Türkiye Satranç Federasyonu 2025 Tata Steel Turnuvası Ediz Gürel Hollanda

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