Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın ve 31 Ocak'ta oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 31 Ocak Cuma günü parkeye çıkacak.

Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, ligin 24. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka, 31 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

Organizasyonda bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, haftaya 15 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda 2. sırada girdi.

İtalyan ekibi ise oynadığı 23 maçta 7 galibiyet alırken, 16 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 16. basamakta kendine yer buldu.

Anadolu Efes, lider Olympiakos'a konuk olacak

Anadolu Efes, ligin 24. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele, 31 Ocak Cuma günü saat TSİ 22.15'te başlayacak.

Ligde geride kalan 23 haftalık bölümde 11 galibiyet ve 12 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Anadolu Efes, averajla 12. sırada kendine yer buldu.

Olympiakos ise 16 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez rakiplerine mağlup oldu ve ilk sırada yer alıyor.

Maç programı

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya)-Barcelona (İspanya)

31 Ocak Cuma:

20.30 Fenerbahçe Beko-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

21.00 AS Monaco (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes

22.30 Partizan (Sırbistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Puan durumu

Organizasyonun 23. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G M A Y AV 1 Olympiakos 23 16 7 2000 1879 121 2 Fenerbahçe Beko 22 15 7 1782 1758 24 3 Monaco 23 14 9 2006 1896 110 4 Panathinaikos AKTOR 23 14 9 1993 1892 101 5 Paris Basketbol 22 13 9 1888 1866 22 6 Real Madrid 23 13 10 1960 1896 64 7 Barcelona 23 13 10 1960 1905 55 8 Kızılyıldız 23 13 10 1886 1851 35 9 Bayern Münih 23 13 10 1978 2024 -46 10 Partizan 23 12 11 1927 1851 76 11 EA7 Emporio Armani Milan 23 12 11 1969 1960 9 12 Anadolu Efes 23 11 12 1946 1892 54 13 Zalgiris 23 11 12 1774 1800 -26 14 LDLC ASVEL 23 11 12 1863 1943 -80 15 Baskonia 23 9 14 1839 1873 -34 16 Virtus Segafredo Bologna 23 7 16 1845 1924 -79 17 Maccabi Playtika 23 6 17 1951 2066 -115 18 ALBA Berlin 23 3 20 1803 2094 -291

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