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Anasayfa Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda mücadele edecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda mücadele edecek

Yayınlanma Tarihi: Aralık 25, 2024 10:36

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenecek Karpat Turnuvası'na katılacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası’nda mücadele edecek

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Karpat Turnuvası'na katılmak için 2 Ocak'ta Romanya'ya gidecek.

Milli takım, 3-5 Ocak tarihlerinde Piteşti kentindeki Mioveni Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

Turnuvada Romanya, Gürcistan ve Sırbistan ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 7-10 Ocak tarihlerinde ise Ankara'da hazırlık kampı yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın turnuvadaki maç programı (TSİ) şöyle:


3 Ocak 2025 Cuma:

18.30 Romanya-Türkiye

4 Ocak 2025 Cumartesi:

15.30 Gürcistan-Türkiye

5 Ocak 2025 Pazar:

15.30 Türkiye-Sırbistan

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Romanya A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara Türkiye Hentbol Federasyonu

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