Arama

Menu
SPOR

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Ligde bu gece oynanan karşılaşmalarda 5 Türk futbolcu sahne aldı

Yayınlanma Tarihi: 28.11.2024 09:40:48 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:59

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta müsabakaları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun beşinci haftasında bu gece 9 maç yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan karşılaşmalarda 5 Türk futbolcu sahne aldı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 57. dakikaya kadar oyunda kaldı.

Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Monaco deplasmanında ilk 11'de oynadı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Aston Villa deplasmanında ilk 11'de yer aldı ve 82. dakikada oyundan çıktı.

Sturm Graz forması giyen milli futbolcu Erencan Yardımcı ise konuk ettikleri Girona'yı 1-0 yendikleri maçta 65. dakikada oyuna girdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya): 5-1

Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya): 1-0

Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya): 2-0

PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-1

Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 2-3

Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya): 0-0

Bologna (İtalya)-Lille (Fransa): 1-2

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Benfica Monaco Juventus PSV ( Liverpool ( Stuttgart Kızılyıldız Erencan Yardımcı Kenan Yıldız Aston Villa Arda Güler Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN