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SPOR

Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası, Bosna Hersek'te başladı

Milliler, organizasyonun ilk gününde 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası, Bosna Hersek’te başladı
Yayınlanma Tarihi: 21.11.2024 10:30:43 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:25

Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 2'si altın 4 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Milliler, 4 sıkletin 3'ünde finalde mücadele etme başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlılar, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla günü zirvede tamamladı.

Erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ve kadınlar +73 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kadınlar 57 kiloda Eylül Mina Durdu gümüş, Mümüne Nur Göz ise bronz madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Dört sıkletin üçünde Türk sporcuları finalde izlettik. İkisinde altın madalyayı kazanırken, diğerinde son saniyelerde gümüş madalyada kaldık. Kardeş ülkemiz Bosna Hersek'te Avrupa Şampiyonası'na çok iyi bir başlangıç yaptık. Bu başlangıcı ilerleyen günlerde sürdürerek ülkemizi gururlandırmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona 23 Kasım'da sona erecek.

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Etiketler Avrupa Şampiyonası Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası Avrupa Bahri Tanrıkulu Bosna Hersek Mümüne Nur Göz Eylül Mina Durdu Zehra Begüm Kavukcuoğlu Saraybosna Furkan Ubeyde Çamoğlu Türkiye Tekvando Federasyonu

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