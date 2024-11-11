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SPOR

Genç eskrimciler, Almanya'da 2 madalya kazandı

Almanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Flöre Eskrim Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Genç eskrimciler, Almanya’da 2 madalya kazandı
Yayınlanma Tarihi: 11.11.2024 09:40:18 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 09:30

17 yaş altı eskrimciler, Almanya'daki turnuvada 2 madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Flöre Eskrim Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Ayşe Aksoy, Alara Atmaca, Ada Küfeciler ve Elvin Gülışık'tan oluşan takım, Nürnberg kentindeki organizasyonun kadınlar finalinde Polonya'yı 45-40 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Alara, ferdi kadınlarda da podyuma çıktı. Finalde İsrailli Gili Kuritzky'ye 15-14 yenilen Alara, gümüş madalya elde etti.

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Etiketler İsrailli Polonya Gili Kuritzky Nürnberg Elvin Gülışık Ada Küfeciler Ayşe Aksoy Alara Atmaca Türkiye Eskrim Federasyonu 17 Yaş Altı Circuit Flöre Eskrim Turnuvası Almanya

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