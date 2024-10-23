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SPOR

Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları başlıyor

Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları, Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılacak.

Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları başlıyor
Yayınlanma Tarihi: 23.10.2024 14:01:41 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:56

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, yarın resmi açılış töreni gerçekleştirilecek organizasyon, 31 Ekim'de sona erecek. 26 branşta düzenlenecek oyunlara, 71 ülkeden 3 bin 687 sporcu katılacak.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyonda Türkiye'yi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporlarında artistik cimnastik, atletizm, badminton, güreş, judo, okçuluk, tenis, tekvando, yüzme ve para yüzme branşlarında Türkiye şampiyonu olan sporcular temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele edecek milli sporculara başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bak, "Bahreyn'de yapılacak Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele edecek sporcularımızın bizleri gururlandıracak sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Ülkemizi temsil edecek milli sporcularımıza canıgönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Okul Sporları Daire Başkanlığı ile öğrencilerin erken yaşta sporla tanıştırıldığına işaret eden Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Okul ve spor birbirine engel değil, birbirini tamamlayan unsurlardır. Spor yapan çocuklar, disiplinli ve çalışkan oluyor. Bu durum onların derslerinde daha başarılı olmasına katkıda bulunuyor. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ile ilkokul, ortaokul ve liselerde spor faaliyetlerini yaygınlaştırarak, çocuklarımızın spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmalarını sağlıyoruz. 81 ildeki öğrencileri 77 spor branşında bir araya getirmek, onları müsabakalara hazırlamak ve turnuvalar düzenlemek büyük emek gerektiriyor. Öğrencilerimizin aynı zamanda başarılı birer sporcu olmasına vesile olan bakanlık çalışanlarımızı, antrenörlerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum."

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Etiketler Bahreyn Manama Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Osman Aşkın Bak Milli Eğitim Bakanlığı para yüzme judo Türkiye Artistik Cimnastik Atletizm Badminton tekvando Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları Okul Sporları Daire Başkanlığı

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