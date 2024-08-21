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RAMS Başakşehir, İrlanda takımı ile karşı karşıya

Turuncu-lacivertli ekip, play-off turu ilk maçında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic'e konuk olacak

RAMS Başakşehir, İrlanda takımı ile karşı karşıya
Yayınlanma Tarihi: 21.08.2024 09:27:36 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 09:27

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

Müsabakayı Finlandiya Futbol Federasyonundan Mohammed Al-Emara yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.

- Berat Özdemir ilk kez kadroda

UEFA listesine adı eklenen yeni transferlerden Berat Özdemir, teknik direktör Çağdaş Atan'ın forma vermesi halinde İstanbul ekibiyle ilk Avrupa kupası maçına çıkacak.

Başakşehir'in dün kadrosuna kattığı Miguel Crespo ise bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksik isimler.

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Etiketler İstanbul UEFA Konferans Ligi UEFA Finlandiya Futbol Federasyonu

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