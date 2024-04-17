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SPOR

Milli sporcular, Karate 1 Premier Lig'in Kahire ayağında tatamiye çıkacak

Türkiye'den 23 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in 3. ayağı, 19-21 Nisan tarihlerinde Mısır'da düzenlenecek.

Milli sporcular, Karate 1 Premier Lig’in Kahire ayağında tatamiye çıkacak
Yayınlanma Tarihi: 17.4.2024 09:08:48 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 09:08

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Kahire'deki organizasyonda 59 ülkeden 382 sporcu yarışacak.

Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 9 kadın, 14 erkek sporcu temsil edecek.

Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

- Kadınlar

55 kilo: Tuba Yakan, Zümra Rezzan İm

61 kilo: Fatma Naz Yenen, Gülbahar Gözütok

68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy

+68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Zeyna Gaballa

Kata: Dilara Bozan

- Erkekler

60 kilo: Eray Şamdan, Mert Halıcı

67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer, Burak Uygur, Enes Fatih Kurt, Ekrem Altuner Yılmaz

75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür

84 kilo: Hasan Arslan

+84 kilo: Furkan Kayalı, Fatih Şen, Umut Eren Gündoğ ﻿

Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir

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