Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nın ikincisi Antalya’da sona erdi

2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) Türk sporcular 92 madalya kazandı.

İlk kez İtalya'nın Floransa kentinde 2016 yılında düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın ikincisi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapıldı.

"Down sendromlu sporcuların olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve açılış töreni 20 Mart'ta gerçekleştirilen oyunlar sona erdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Sekiz branşta yapılan organizasyona 33 ülkeden yaklaşık bin down sendromlu sporcunun katıldığını belirten Aydın, "Antalya'da büyük bir rekabete tanıklık ettik. Türkiye, kazandığı 30'u altın, 35'i gümüş, 27'si bronz olmak üzere 92 madalyayla rekor kırdı. Yüzmede üç dünya rekorumuz var. Takım halinde atletizm ve judo milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Masa tenisinde de madalyalarımız var. Atletizmde üç dünya rekorumuz, altın madalyalarımız var. Futsal, basketbol milli takımlarımız dünya ikincisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.