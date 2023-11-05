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SPOR

45. İstanbul Maratonu başladı

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştiriliyor.

45. İstanbul Maratonu başladı
Yayınlanma Tarihi: 5.11.2023 09:46:00 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 09:52

Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verildi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı'nın öncü çıkışıyla başlayan 45. İstanbul Maratonu'nda 2019 yılının galibi ve parkur rekorunun sahibi Daniel Kibet, 2020'nin şampiyonu Benard Sang ve geçen yılın birincisi Robert Kipkemboi de şampiyonluk için mücadele ediyor.

Parkurlar

Maratona katılanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, tramvay yolundan Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

Ödüller

45. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30'ar bin dolar para ödülü verilecek. Maratonda ikinci olanlar 15 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 40 bin lira, ikinciler 30 bin lira, üçüncüler de 20 bin lira ödülün sahibi olacak.

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