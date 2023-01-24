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SPOR

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı

Kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Kaçkar Dağları’nda heliski heyecanı
Yayınlanma Tarihi: 24.1.2023 15:44:15 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 15:45

Helikopterle Kaçkar Dağı'nın zirvesine bırakılan kayakçılar, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kayarak heliski sporunu deneyimliyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'ndaki heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor. Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından üç helikopterle 16 kişilik sporcu kafilesiyle başlayan faaliyet, üçüncü haftasını gerçekleştirirken İsviçre, İspanya ve Fransa'dan gelen 20 kişilik sporcu kafilesi, karın keyfini çıkarıyor.

Hava koşullarının elverişli ve kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor. Sporcular, zirvelerin yanı sıra kar yağışı nedeniyle helikopterlerin uçamadığı günlerde karla kaplı çam ormanları arasında adrenalin dolu zaman geçiriyor. Bölgeye getirilin kar aracı ile birlikte sporcuların orman içlerine taşınarak burada kaymaları sağlanıyor.

Nisan ayı ortasına kadar sürmesi planlanan etkinlik için bu yıl 400'e yakın sporcu akredite oldu.

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Etiketler İspanya Fransa Kaçkar Dağları Kaçkar Dağı Çamlıhemşin Ayder Yaylası İsviçre Turkey Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Türkiye Heliski

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