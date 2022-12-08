Şehit Hasan Altın Ortaokulu'nun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, ekim ayında Türkiye'de yapılan Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan milli takımın teknik direktörü Osman Çakmak, inanç ve çalışılması durumunda her türlü zorluğun aşılabileceğini söyledi.

6 kardeşli bir ailede büyüdüğünü anlatan Çakmak, "Annem, babam, öğretmenlerim bana hep şunu söylerdi. 'İnşallah ülkene, vatana, millete hayırlı bir evlat olasın.' Çok şükür bunu başardık." diye konuştu.

Öğrencilerle daha önce buluşmayı planladıklarını aktaran Çakmak, "Biz size aslında Avrupa şampiyonasından sonra gelecektik, pandemi filan araya girerken bugün görüşmek nasip oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni Erkan Sarıtaş hocamız da 'iki kupayla gelirsiniz' dedi. Gerçekten öyle de oldu. Buraya çifte kupayla, hem Avrupa hem dünya kupasıyla geldik. O açıdan çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yapılan Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olduklarını hatırlatan Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok büyük emeklerle bu kupayı kazandık. Sizlerin bizler için özel video yaptığınızı öğrendik, resimler yaptığınızı duyduk. Çok mutlu olduk. Sınavlarda bazen düşük not alabilirsiniz. Hiç bozmayın moralinizi. Derslerinizi çalışırsanız, öğretmenlerinizi, anne babalarınızı dinlerseniz sizlerin de başaramayacağı şey yoktur. Yeterki kendinize güvenin. Sizleri seviyorum. Bu davet için okul müdürümüz Erol Demiryürek, öğretmenlerimiz Erkan Sarıtaş ve Hatice Bostan'a çok teşekkür ediyorum."

Milli takım kaptanı Bülent Çetin ile takımın forveti Ömer Güleryüz de öğrencilerle birlikte oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Futbolcular, daha sonra çocuklarla fotoğraf çektirdi.