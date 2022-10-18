Arama

Menu
SPOR

Gaziantep'te tenis turnuvası yapılacak

Yayınlanma Tarihi: 18.10.2022 14:15:23 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 14:15
Gaziantep’te tenis turnuvası yapılacak

Rumkale Su Sporları Festivali, Gazi Yarı Maratonu gibi büyük spor organizasyonlarına peş peşe imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yepyeni bir organizasyona daha hazırlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Uluslararası Tenis Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen "Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası" Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde 24-30 Ekim tarihlerinde yapılacak.


Bölgenin ve Türkiye'nin en büyük tenis organizasyonlarından olacak turnuvaya, Moldova, Romanya, İsviçre, İsveç, Kazakistan, İtalya, Fransa, Ukrayna, Avusturya, Polonya, Birleşik Krallık, İspanya, Avustralya, Özbekistan, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında bulunduğu 19 ülkeden 70'e yakın profesyonel tenisçi katılacak.


Dünya tenisinde ilk 500'deki sporcular ve Türkiye'den de milli tenisçilerin katılacağı Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası Gaziantep'in spor hafızasına bambaşka bir deneyim olarak kaydolacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Türkiye Tenis Federasyonu Uluslararası Tenis Federasyonu

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN