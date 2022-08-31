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Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

Yayınlanma Tarihi: 31.8.2022 10:17:41 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 10:16
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı bronz madalya kazandı.

Merve Tuncel, Mehlika Kuzeh Yalçın, Sevim Eylül Süpürgeci ve Defne Tanığ'dan oluşan 4x200 metre serbest bayrak takımı, 8:20.75'lik derecesiyle bronz madalya elde etti. Milli yüzücü Tolga Temiz ise 400 metre serbestte 3:51.43 ile beşinci oldu.

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 8'i kadın, 15 milli sporcu Türkiye'yi temsil ediyor. Milli kafilede Belis Şakar, Defne Coşkun, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Nilsu Demiran, Sevim Eylül Süpürgeci, Sudem Denizli, Defne Tanığ, Atakan Malgil, Batuhan Filiz, Doğukan Arsen Tombul, Emir Batur Albayrak, Kaan Kara, Sanberk Yiğit Oktar ve Tolga Temiz yer alıyor.

Organizasyon 4 Eylül Pazar günü sona erecek.

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