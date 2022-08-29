Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Spor
  • Büyükşehir Okçusu Eflal’den Türkiye rekoru
SPOR

Büyükşehir Okçusu Eflal’den Türkiye rekoru

Yayınlanma Tarihi: 29.8.2022 17:05:44 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 17:05
Büyükşehir Okçusu Eflal’den Türkiye rekoru

Samsun’da düzenlenen 'Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Eflal Duru 350 puanla yeni Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapıldı. Turnuvaya, minikler 9-12 Yaş (Bayanlar-Erkekler) kategorisinde, 122 kulüpten, toplam 880 sporcunun katıldı.

122 kulüpten 880 sporcunun katıldığı Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Eflal Duru 350 puanla yeni Türkiye rekoru kırdı. Şampiyonada Eflal Duru-Yaren-Elif Sude'den oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi kız takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Okçuluk Muğla Rekor Rekor kırıldı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN