Trump’ın MAGA destekçilerinin neredeyse yarısı, hareketin ara seçimlerde kaybettiğini düşünüyor

Politico'nun yeni anketine göre, Başkan Trump'ı destekleyen MAGA üyelerinin yüzde 45'i, 3 Kasım'da gerçekleşen ara seçimlerde, hareketin kaybeden taraf olduğunu düşünürken; genel seçmen kategorisinde MAGA hareketinin kaybettiğini düşünenlerin oranı yüzde 59 oldu.

Aynı ankette, geçen haftaki seçimde Trump'ın bizzat kaybettiğini düşünenlerin oranı MAGA destekçileri arasında yüzde 34 iken, genel katılımcılar arasında aynı görüşe sahip seçmen oranı yüzde 62 oldu.

Haber sitesi, anket sonuçlarında ortaya çıkan tabloya dayanarak, "Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisi seçmenler nezdinde azalıyor." ifadesine yer verdi.

Anket değerlendirmesinde, MAGA destekçilerinin sadece yüzde 40'ı Trump'ın "eski gücünü koruduğu" düşüncesini paylaştı.

Söz konusu anket sonuçları, Cumhuriyetçilerin geçen hafta yapılan ara seçimlerde ağır bir yenilgiye uğraması neticesinde hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da azınlık durumuna düşmesinin ardından geldi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.