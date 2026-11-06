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İsrail Cumhurbaşkanı, Trump'ın İsrail'e yardımı durdurmasının kendisini "yıldırım çarpmışa çevirdiğini" söyledi

Yayınlanma Tarihi: 06.11.2026 09:37

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik 4 milyar dolarlık yardımın durdurulması kararından önceden haberdar olmadığını belirterek, "Bu durum beni adeta yıldırım çarpmışa çevirdi." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı, Trump’ın İsrail’e yardımı durdurmasının kendisini yıldırım çarpmışa çevirdiğini söyledi

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail'de muhalefet bloğunun en güçlü partisi Yashar heyetiyle gerçekleştirdiği istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Herzog, "Amerikan yardımının kesilmesi konusu beni son derece endişelendiriyor. Hem de çok." dedi.

Trump'ın ABD'de ara seçimlerin yapıldığı 3 Kasım günü İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın kesilmesi kararına ilişkin "Bu durum beni adeta yıldırım çarpmışa çevirdi." ifadelerini kullanan Herzog, Washington ile ilişkileri muhafaza etmek için İsrail'de hükümetin kurulması gerektiğini ve yeniden seçimlere gidilmemesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım günü ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.

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İsrail Washington ABD Donald Trump Isaac Herzog
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