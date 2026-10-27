Kuzey Kore lideri Kim, Çin ile ilişkileri geliştirme sözü verdi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim'e, dünkü ziyaretinde Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ve kız kardeşi Kim Yo-jong eşlik etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve diğer üst düzey Çinli yetkililer de ziyarette hazır bulundu.

Kim, yaptığı açıklamada, Çin halkının Kuzey Kore devrimine kanları pahasına destek verdiği tarihi unutmayacaklarını belirterek, "Çin halkının seçkin oğullarının ve kızlarının devrimimize kanları pahasına yardım ettiği tarihi daima hatırlayacak ve Kuzey Kore-Çin dostluğu tarihini kararlılıkla ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin başlıca diplomatik müttefiklerinden biri olan Çin ile üst düzey temaslar son dönemde yoğunlaştı. Şi, haziranda Pyongyang'ı ziyaret etmiş, iki lider siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki işbirliğini genişletme sözü vermişti.

Kuzey Kore lideri Kim, Çin güçlerinin Kore Savaşı'na girmesinin yıl dönümü dolayısıyla Çin'in sınır şehri Dandong'a ziyarette bulunmuş, hayatını kaybeden Çinli askerlerin anısına çelenk bırakmıştı.

Çin, 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı'nda Güney Kore'yi destekleyen ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine karşı Kuzey Kore'ye destek vermişti. Savaşa katılan 2,9 milyon Çin askerinden 360 bini hayatını kaybetmişti.

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