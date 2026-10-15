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Anasayfa Siyaset Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait savaş uçağını hedef aldıklarını ileri sürdü

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait savaş uçağını hedef aldıklarını ileri sürdü

Yayınlanma Tarihi: 15.10.2026 08:20

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait "Typhoon" tipi savaş uçağını Sada vilayetinin hava sahasında karadan havaya füzeyle hedef aldıklarını ve uçağın isabet aldığını iddia etti.

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’a ait savaş uçağını hedef aldıklarını ileri sürdü

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda açıklama yayımladı.

"Silahlı kuvvetlerimiz, kısa süre önce Sada vilayetinin hava sahasında bir savaş uçağını karadan havaya füzeyle hedef aldı. Uçak doğrudan isabet aldı ve düşme tehlikesiyle karşı karşıya." ifadelerini kullanan Seri, hedef alınan uçağın Suudi Arabistan'a ait "Typhoon" tipi savaş uçağı olduğunu ve ülkenin batısındaki Taif Üssü'nden havalandığını öne sürdü.

Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Husilere bağlı El-Mesira televizyonu Yemen'in başkenti Sana'nın hava saldırılarının hedefi olduğunu duyurdu.

Saldırıların sonuçlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

- Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar insani krizi derinleştirmeye devam ederken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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Sana Suudi Arabistan Yemen
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