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İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı’nda bir süper tanker daha mayına çarptı

Yayınlanma Tarihi: 12.10.2026 09:12

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve çarpma sonrası geminin makine dairesinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı’nda bir süper tanker daha mayına çarptı

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin seyir sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, tankerin bu sırada deniz mayınına çarptığı ve makine dairesinde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.

Dünden bu yana üç petrol tankerinin deniz mayınına çarptığına işaret edilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemini kapatan gemilerin "düşman gemi" olarak nitelendirileceği uyarısı yer aldı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

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Tahran İran Hürmüz Boğazı ABD
Fikriyat

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