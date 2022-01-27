Mevsimsel duygu durum bozukluğu: Kış Depresyonu

◾ Mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak bilinen kış depresyonu kişinin motivasyonunu düşürerek, yaşamdan zevk alamama, içe kapanma ve sosyal ortamlardan uzaklaşarak giderek yalnızlaşma gibi sorunlara yol açıyor. Kişinin duygularıyla dışa cevap verebilme sürecini olumsuz yönde etkiliyor.

Kış depresyonu; tipik ve atipik olarak ikiye ayrılır. Tipik olanda enerji kaybı, baygınlık ve kötü duygulanım yaşanırken atipik kış depresyonunda kilo alma, karbonhidratlı yiyecek tüketme isteği ve uykusuzluk belirtileri görülür. Kış tipi depresyon sonbahar ya da kış aylarında başlayıp yaza kadar devam eder. Ancak aralık, ocak ve şubat aylarında şiddetini artırır. Ancak diğer mevsimlerde hastalar tamamen düzelir.

Kadınlar, erkeklere oranla 2 kat daha fazla depresyona girmektedir. Gebelik ve loğusalık dönemleri, hormonal değişiklikler, yaşanan travmalar, duygusal açıdan daha hassas olan kadınlardadepresyon sorununu daha çok ortaya çıkarmaktadır.

◾ Uzman yardımı almak, sosyal yaşamdan kopmamak, egzersiz yapmak ve keyif alınan insanlarla vakit geçirmek çoğu zaman kış depresyonuna çare olabiliyor.