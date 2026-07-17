Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Siyaset İran: Altyapımıza saldırı olursa bölgedeki tüm altyapılar hedef olur

İran: Altyapımıza saldırı olursa bölgedeki tüm altyapılar hedef olur

Yayınlanma Tarihi: 17.07.2026 08:49

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını söyledi.

İran: Altyapımıza saldırı olursa bölgedeki tüm altyapılar hedef olur

İran devlet televizyonuna konuşan Şikarçi, ABD'nin son saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin altyapısına zarar verilmesi durumunda buna karşılık verileceğini ifade eden Şikarçi, "Altyapımıza saldırı olursa bölgedeki tüm altyapılar hedefimiz olur." dedi.

Bölgedeki gerilimin sorumlusunun İran değil ABD olduğunu savunan Şikarçi, "Sorun, dünyanın öbür ucundan buraya gelen ABD. ABD olmasa bölge ülkeleri birbirleriyle sorun yaşamaz." ifadesini kullandı.

- "ABD bölgede olmazsa Hürmüz Boğazı kapatılmaz"

İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalesine asla izin vermeyeceğini yineleyen İranlı Sözcü, "Amerikalılar bölgede olmazsa Hürmüz Boğazı kapatılmayacaktır." dedi.

Şikarçi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği deniz geçiş rotasının güvenli olduğunu, bunun dışındaki güzergahların ise güvensiz kabul edileceği ve bu rotaları kullanan gemilerin zarar görebileceği uyarısında bulundu.

- "Yıllarca savaşabilecek kapasiteye sahibiz"

İran'ın askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şikarçi, ülkesinin uzun süreli bir savaşı sürdürebilecek güce sahip olduğunu savundu.

İran'ın askeri gücünün "12 günlük savaş" dönemine kıyasla arttığını belirten Şikarçi, ülkesinin askeri kapasitesini geliştirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Hürmüz Boğazı ABD İran
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Manhattan Projesi: Karanlık Çağın Başlangıcı

Manhattan Projesi: Karanlık Çağın Başlangıcı

II. Mahmud’un gönlünden süzülen dua

II. Mahmud'un gönlünden süzülen dua

Uçan bir kuşu satın alabilir miyiz? İslam hukukunda garar kavramı

Uçan bir kuşu satın alabilir miyiz? İslam hukukunda garar kavramı

Osmanlı Padişahı III. Murad

Osmanlı Padişahı III. Murad

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Mohammed Omer’in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Mohammed Omer'in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Devlet ve millet binasının dört direği

Devlet ve millet binasının dört direği

Google’ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat’ı eklemeyi unutmayın!

Google'ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat'ı eklemeyi unutmayın!

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş